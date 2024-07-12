"Мир увидит лучший нокаут года": Жанибек Алимханулы пообещал победить Михайловича
Фото: Instagram.com/janibek_alimkhanuly/
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем заявил о том, что он покажет своим поклонникам лучший нокаут года, сообщает Zakon.kz.
В интервью он отметил также, что идет за четырьмя поясами.
Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе 31-летний казахстанец будет защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).
До этого Алимханулы встретился лицом к лицу с Михайловичем (21-0, 13 КО).
Ранее на своей странице в Instagram казахстанский боксер выложил эпизод с тренировок к предстоящему бою.
Бой Алимханулы — Михайлович пройдет утром в воскресенье, 14 июля.
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