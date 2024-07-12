"Мир увидит лучший нокаут года": Жанибек Алимханулы пообещал победить Михайловича

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем заявил о том, что он покажет своим поклонникам лучший нокаут года, сообщает Zakon.kz.

В интервью он отметил также, что идет за четырьмя поясами.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе 31-летний казахстанец будет защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).

До этого Алимханулы встретился лицом к лицу с Михайловичем (21-0, 13 КО).





Ранее на своей странице в Instagram казахстанский боксер выложил эпизод с тренировок к предстоящему бою.

Бой Алимханулы — Михайлович пройдет утром в воскресенье, 14 июля.