Черчесов подвел итоги Евро-2024 и высказался об отставке Саутгейта

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финальный поединок чемпионата Европы-2024, а также последовавшую за этим отставку наставника английской дружины Гарета Саутгейта, сообщает Zakon.kz.

Российский специалист в своем высказывании назвал команду, за которую болел в решающем противостоянии Евро-2024.

"Я чуть болел за Англию, хотел интриги. Но Испания играла стабильно, почти всегда одним составом. Они создали больше всех моментов, больше всех забили, больше всех мячей отобрали на чужой половине. Очень заслуженное чемпионство". Станислав Черчесов

Черчесов хорошо отзывается о результатах, которые демонстрирует английская команда под руководством Гарета Саутгейта в последние годы.

"Случайностей же не бывает, подряд два финала. Три года назад англичане сыграли лучше, чуть иначе. В этот раз был чуть другой состав, а тренер зависит от игроков. Плюс, лидеры подошли к турниру несвежими. Саутгейт их готовил к каждой игре, перестраивал какие-то вещи. Футбол – это спорт, а спорт – это результат. За артистизм ничего не дают. Хотя, конечно, я и мои коллеги стараемся, чтобы игра была зрелищная. Но бывают обстоятельства, зря Саутгейта критикуют". Станислав Черчесов

Новый наставник казахстанской дружины также отметил, что Саутгейту немного не повезло, как и тренеру французской сборной – Дидье Дешаму.

"Саутгейт уже восемь лет в сборной, у него все набито и он давал результат. У него и у Дешама в этом году чуть-чуть не сошлось. У французов Мбаппе нос сломал, Гризманн в неоптимальной форме приехал. Но оба тренера делали максимум, чтобы пройти как можно дальше". Станислав Черчесов

16 июля Гарет Саутгейт ушел с поста наставника сборной Англии по футболу. А днем ранее чемпионы Евро-2024, испанцы, провели торжественный парад в Мадриде.