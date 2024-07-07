Евро-2024: Главный тренер сборной Казахстана назвал фаворитов полуфинала

Новый наставник казахстанской футбольной дружины, россиянин Станислав Черчесов дал прогноз на предстоящие два полуфинала на чемпионате Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

По итогам завершившихся матчей стадии 1/4 финала Евро-2024 определились 4 команды, которые продолжают борьбу за главный трофей.

Теперь на пути к чемпионству в двух полуфиналах встретятся Испания – Франция и Нидерланды – Англия.

"Голландцы должны играть более изобретательно и качественно. Три команды, как мы говорим, тихой сапой прошли в полуфинал: Франция, Нидерланды и Англия. Единственная команда, которая дает фейерверк на турнире, – Испания. Но в полуфинале я поставил бы на французов. В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад в какой‑то момент". Главный тренер сборной РК Станислав Черчесов

60-летний российский специалист Станислав Черчесов встал у руля сборной Казахстана месяц назад, заменив на этом посту Магомеда Адиева.

Спустя время экс-тренер сборной России и венгерского "Ференцвароша" прокомментировал свое назначение.

Тем временем стало известно расписание полуфиналов Евро-2024.