Канатаходец три часа шел над проливом в Италии и упал перед финишем

Трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Роозе три часа шел над проливом в Италии, но упал перед самым финишем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет эстонское издание EER, маршрут пролегал через Мессинский пролив, а трос длиной 3,6 км между материковой частью Италии и островом Сицилия специально натягивали вертолетами.

Фото: Telegram/Комсомольская правда

Фото: rus.err.ee

Несмотря на то, что весь путь у канатоходца занял почти три часа рекорд установить не удалось. 32-летний эстонский слэклайнер сорвался примерно за 80 метров до финиша из-за потери равновесия.

А 13 июля в запрещенной для купания знаменитой реке Сене проплыла министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.