Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Канатаходец три часа шел над проливом в Италии и упал перед финишем

Слэклайнер, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:38 Фото: rus.err.ee
Трехкратный чемпион мира по слэклайну Яан Роозе три часа шел над проливом в Италии, но упал перед самым финишем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет эстонское издание EER, маршрут пролегал через Мессинский пролив, а трос длиной 3,6 км между материковой частью Италии и островом Сицилия специально натягивали вертолетами.

Слэклайнер, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:38

Фото: Telegram/Комсомольская правда

Слэклайнер, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 00:38

Фото: rus.err.ee

Несмотря на то, что весь путь у канатоходца занял почти три часа рекорд установить не удалось. 32-летний эстонский слэклайнер сорвался примерно за 80 метров до финиша из-за потери равновесия.

А 13 июля в запрещенной для купания знаменитой реке Сене проплыла министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Читайте также

Париж-2024 Олимпиада Заплыв Сена
Вместо президента Франции и мэра Парижа в Сене искупалась министр спорта
Олимпийские игры
Впервые за 40 лет в России не покажут Олимпиаду
Футбол Рейтинг УЕФА
Какие места занимают казахстанские футбольные клубы в новом рейтинге УЕФА
Алия Абди
Италия 2024 год Рекорды Экстремалы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
Алматы, плохая погода, тучи, вид на город Алматы
Грязевой поток, шквал и жара: в Алматы и 16 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: