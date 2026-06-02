Эстонский канатоходец совершил экстремальную прогулку между небоскребами в Польше

Эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по стропе между двумя самыми высокими небоскребами Польши, сообщает Zakon.kz.

Как передает "РИА Новости", Роозе совершил экстремальную переход по стропе, натянутой между двумя знаковыми зданиями Варшавы: Varso Tower высотой 310 м и Дворцом культуры и науки высотой 237 м.

Спортсмен прошел по канату около 500 м на высоте примерно 180 м над землей, не оступившись.





Роозе знаменит своими необычными и рискованными переходами. До этого он уже проходил по стропе через пролив Босфор, соединив Азию и Европу, а также пересекал Мессинский пролив между материковой частью Италии и Сицилией.

Ранее мы писали о том, что жительница Восточного Китая по фамилии Ван уже несколько лет пытается добиться справедливости после неудачной пластической операции на веках, которая, по ее словам, привела к тяжелым последствиям для здоровья и инвалидности.