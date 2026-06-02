Эстонский канатоходец совершил экстремальную прогулку между небоскребами в Польше
Как передает "РИА Новости", Роозе совершил экстремальную переход по стропе, натянутой между двумя знаковыми зданиями Варшавы: Varso Tower высотой 310 м и Дворцом культуры и науки высотой 237 м.
Спортсмен прошел по канату около 500 м на высоте примерно 180 м над землей, не оступившись.
Роозе знаменит своими необычными и рискованными переходами. До этого он уже проходил по стропе через пролив Босфор, соединив Азию и Европу, а также пересекал Мессинский пролив между материковой частью Италии и Сицилией.
Ранее мы писали о том, что жительница Восточного Китая по фамилии Ван уже несколько лет пытается добиться справедливости после неудачной пластической операции на веках, которая, по ее словам, привела к тяжелым последствиям для здоровья и инвалидности.