Геннадий Головкин встретился с президентом МОК

24 мая в Лозанне (Швейцария) завершился официальный визит делегации Национального Олимпийского комитета Казахстана. Главным событием насыщенной двухдневной программы стала встреча главы НОК РК Геннадия Головкина с президентом МОК Томасом Бахом, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы НОК РК, данное событие стало знаковым для казахстанского спортивного сообщества, а также подтвердило стремление НОК к активному участию в международном олимпийском движении. Встреча является важным шагом в укреплении сотрудничества между нашей страной и МОК.



Томас Бах поздравил Геннадия Головкина с избранием на ответственный пост президента НОК и выразил поддержку МОК новому руководству Олимпийского комитета Казахстана. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы олимпийской повестки и работу по развитию олимпийского движения, в том числе, и в Центрально-Азиатском регионе.





Фото: olympic.kz

После встречи Томас Бах пригласил Геннадия Головкина расписаться на стене олимпийцев, на которой оставляют свои подписи именитые атлеты, приглашенные в штаб-квартиру МОК.



"От имени всей нашей команды хочу поблагодарить Международный Олимпийский комитет и лично президента Томаса Баха за приглашение и теплый прием. Уверен, что этот визит положит начало крепкому и надежному сотрудничеству между организациями, объединенными одной целью". президент НОК РК Геннадий Головкин

Во встрече также принимали участие директор МОК Джеймс Маклода и заместитель директора МОК по взаимодействию с НОК Оливье Ниамки.

Следующую встречу главы двух организаций договорились провести уже во время Олимпийских игр-2024 в Париже.



В рамках визита в Лозанну 22-23 мая делегация НОК Казахстана провела ряд важных встреч с руководителями Департаментов и служб МОК, на которых детально были обсуждены вопросы и темы, затрагивающие взаимодействие двух организаций.

Тем временем отстраненные от крупных международных соревнований российские спортсмены смогут принять участие во Всемирных играх кочевников в Астане.