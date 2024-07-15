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Возмущенный тренер сборной Колумбии, безбилетные и давка фанатов – что происходит в Майами

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:24 Фото: Telegram/arsenversen
15 июля в Майами перед началом финального матча Кубка Америки – 2024 произошло несколько инцидентов, сообщает Zakon.kz.

Начнем с того, что для сборной Колумбии это первый финал Кубка Америки за последние 23 года. В то время как "бело-голубые" 15 раз в своей истории становились чемпионами Кубка Америки.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:24

Фото: Instagram/copaamerica

За несколько часов до начала матча тренер Колумбии Нестор Лоренсо выразил опасения, что из-за шоу Шакиры игроки могут остыть. Ведь было озвучено решение увеличить перерыв почти до 30 минут. Претензия тренера больше была направлена в сторону организаторов, потому что, по словам Лоренсо, свою соотечественницу он уважает.

"Надеюсь, вы насладитесь. Шакира великолепна", – заключил тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо.

Но это еще не все. Старт финального матча сначала отложили на 30 минут из-за инцидентов у стадиона и большого количества людей, оставшихся на входе. Вокруг стадиона тысячи фанатов, среди которых много безбилетников.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 06:24

Фото: Telegram/Спортс

Критическая ситуация на стадионе в Майами повлияла на начало матча. В ожидании пребывали буквально все: организаторы, Шакира, дисциплинированные фанаты у стадиона, болельщики со всего мира и журналисты. Кстати, последние убеждены, что организаторам Олимпийских игр в Париже есть над чем задуматься.

Социальные сети Кубка Америки хранят молчание о беспорядках перед игрой.

11 июля мы сообщали, что певица Шакира выступит перед финалом Кубка Америки.

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