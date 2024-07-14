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Первый гол в финале Евро-2024 забили испанцы

Гоол! Испания-Англия - 1:0, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 01:08 Фото: Twitter.com/EURO2024
В финале Евро-2024 испанцы открыли второй тайм матча против Англии красивым голом, сообщает Zakon.kz.

Нико Уильямс открыл счет в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте.

Ранее сообщалось, что после первого тайма счет матча Испания-Англия был 0:0.

В Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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