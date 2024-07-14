Первый гол в финале Евро-2024 забили испанцы
Нико Уильямс открыл счет в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте.
GOAL!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
Spain 1-0 England (Williams 47') #EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/Sh1RySXz57
Yamal 🤝 Williams #EURO2024 | #ESPENG pic.twitter.com/WAccA4pV6x— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
Ранее сообщалось, что после первого тайма счет матча Испания-Англия был 0:0.
В Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" идет решающий матч Евро-2024. Испания борется с Англией за главный трофей. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье.
Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.