Жанибек Алимханулы пообещал скоро вернуться в средний вес
Боксер поблагодарил фанатов за поддержку и написал в соцсети X.
"Спасибо за вашу поддержку! Сейчас я в порядке. Мне нужно пару недель на восстановление, и я вернусь! И очень важная новость: я остаюсь в среднем весе, у меня здесь незаконченное дело!"
Thank you all for your support! I'm fine now. I’ll recover in a couple of weeks and come back! And very important news, I stay fighting at 160 pounds! I have unfinished business here!— Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) July 15, 2024
Ранее Всемирная боксерская организация WBO выпустила официальное заявление в котором говорится, что в течение 10 дней его команда обязана прислать все медицинские документы, включая и заключение о сроках готовности вернуться на ринг.
On WBO Middleweight Champion @qazaqstyle Zhanibek Alimkhanuly https://t.co/A0uo2mTCR9— WBO (@WorldBoxingOrg) July 15, 2024
Боксер должен был утром 14 июля провести бой против обязательного претендента по линии IBF из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0-0, 13 КО). Однако поединок был отменен. Алимханулы с обезвоживанием попал в больницу. В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).