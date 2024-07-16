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Жанибек Алимханулы пообещал скоро вернуться в средний вес

Жанибек Алимханулы пообещал скоро вернуться в средний вес, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 07:35 Фото: Instagram.com/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, или Qazaq style, который отказался от титульного боя из-за состояния здоровья, в соцсетях написал, что останется в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

Боксер поблагодарил фанатов за поддержку и написал в соцсети X

"Спасибо за вашу поддержку! Сейчас я в порядке. Мне нужно пару недель на восстановление, и я вернусь! И очень важная новость: я остаюсь в среднем весе, у меня здесь незаконченное дело!"

Ранее Всемирная боксерская организация WBO выпустила официальное заявление в котором говорится, что в течение 10 дней его команда обязана прислать все медицинские документы, включая и заключение о сроках готовности вернуться на ринг. 

Боксер должен был утром 14 июля провести бой против обязательного претендента по линии IBF из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0-0, 13 КО). Однако поединок был отменен. Алимханулы  с обезвоживанием попал в больницу.  В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).

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