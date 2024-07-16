Жанибек Алимханулы пообещал скоро вернуться в средний вес

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, или Qazaq style, который отказался от титульного боя из-за состояния здоровья, в соцсетях написал, что останется в среднем весе, сообщает Zakon.kz.

Боксер поблагодарил фанатов за поддержку и написал в соцсети X.



"Спасибо за вашу поддержку! Сейчас я в порядке. Мне нужно пару недель на восстановление, и я вернусь! И очень важная новость: я остаюсь в среднем весе, у меня здесь незаконченное дело!"

Thank you all for your support! I'm fine now. I’ll recover in a couple of weeks and come back! And very important news, I stay fighting at 160 pounds! I have unfinished business here! — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) July 15, 2024

Ранее Всемирная боксерская организация WBO выпустила официальное заявление в котором говорится, что в течение 10 дней его команда обязана прислать все медицинские документы, включая и заключение о сроках готовности вернуться на ринг.

Боксер должен был утром 14 июля провести бой против обязательного претендента по линии IBF из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21-0-0, 13 КО). Однако поединок был отменен. Алимханулы с обезвоживанием попал в больницу. В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).