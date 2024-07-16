Самый титулованный футболист стал абсолютным рекордсменом Кубка Америки

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси за свою карьеру выиграл 25 матчей на Кубке Америки, что является новым рекордом турнира, сообщает Zakon.kz.

Как информирует IFFHS, по ходу Кубка Америки – 2024 аргентинский форвард сначала повторил результат бразильца Зизиньо, у которого было 23 выигранных матча. Спустя время Месси перебил этот рекорд.

После успеха в финале нынешнего турнира в активе Лионеля 25 побед из 39 игр.

В финале Кубка Америки – 2024 Аргентина была сильнее Колумбии (1:0), вырвав победу на 112-й минуте овертайма.

Для Месси этот трофей стал 45-м в его карьере, он опережает бразильского защитника Дани Алвеса (43 титула).

В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022 и дважды Кубок Америки, плюс побеждал на Олимпиаде-2008, брал "золото" молодежного мирового первенства и стал победителем "Финалиссимы". И нельзя не отметить бесчисленное количество титулов на клубном уровне.

Немного не радостным образом закончилась финальная битва Кубка Америки – 2024 для Месси. Аргентинская звезда не смог закончить матч, преждевременно покинув поле из-за травмы, а на скамейке запасных прослезился.