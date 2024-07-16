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Гарет Саутгейт ушел с поста наставника сборной Англии по футболу

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 16:15 Фото: Instagram/england
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт покинул свою должность. 16 июля эту информацию официально опубликовал сайт британской дружины, сообщает Zakon.kz.

53-летний специалист трудился во главе сборной Англии на протяжении последних 8 лет. Под его руководством команда "трех львов" дважды становилась финалистом чемпионатов Европы 2021 и 2024 годов. 

"Как гордый англичанин, я считал честью всей своей жизни играть за Англию и тренировать ее. Для меня это значило все и отдал все силы. Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине стал моей последней игрой на этом посту. За 8 лет мне помогал ряд прекрасных людей, которых я благодарю. Лучше Стива Холланда рядом со мной не могло быть никого, он один из самых талантливых тренеров и он был невероятен. Мне посчастливилось руководить большой группой игроков в 102 матчах. Каждый из них гордился тем, что носил на футболке трех львов, и они во многом прославили свою страну".Гарет Саутгейт

Также при нем английская дружина доходила до полуфинала и четвертьфинала последних двух чемпионатов мира.

"Команда, которая была в Германии, полна интересными молодыми талантами и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, надеюсь, что мы их поддержим, они стремятся улучшить наш футбол. У нас лучшие болельщики в мире и их поддержка много для меня значит. Я сам фанат своей Родины и всегда буду им. С нетерпением жду возможности смотреть и праздновать, как игроки продолжат побеждать и вдохновлять нацию, они могут сделать это. Спасибо, Англия, за все".Гарет Саутгейт

В ночь на 15 июля команда Саутгейта дошла до финала Евро-2024, где проиграла Испании со счетом 1:2. Три года назад на домашнем турнире, англичане также в решающем поединке чемпионата Европы уступили итальянцам в серии пенальти.  

Гарет Саутгейт провел 102 встречи во главе сборной Англии.

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