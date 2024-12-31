Экс-наставник сборной Англии по футболу Саутгейт посвящен в рыцари
54-летний наставник вошел в список награжденных, который утвердил король Великобритании Карл III в преддверии 2025 года.
Наряду с Саутгейтом рыцарский титул заслужили актер Стивен Фрай и мэр Лондона Садик Хан.
Гарет Саутгейт был у руля сборной Англии последние восемь лет. После немецкого Евро-2024, где его подопечные заняли 2-е место, он подал в отставку.
Аналогичный результат команда Саутгейта показала и на европейском первенстве 2021 года, когда в решающем матче проиграли итальянцам по пенальти со счетом 3:2.
Тренер руководил английской дружиной на протяжении 102 матчей, где они одержали 61 победу, 24 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Во время Евро-2024 Гарета Саутгейта признали самым высокооплачиваемым наставником среди всех его коллег, которые приехали на турнир в Германию.