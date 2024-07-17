В мировом футболе назревает скандал между Францией и Аргентиной

Федерация футбола Франции (FFF) сделала заявление по поводу некорректного поведения игроков сборной Аргентины, которые после финала Кубка Америки-2024 пели нецензурные песни в отношении французских футболистов, сообщает Zakon.kz.

Инцидент начался с того, что во время празднования победы аргентинцев в Кубке Америки, в финале которого они обыграли Колумбию (1:0), игроки начали петь оскорбительные фразы в адрес футболистов сборной Франции.

Аргентинцы открыто пели, что выходцы из Африки выступают под французским паспортом. Некоторые моменты данного видео на своей странице в соцсетях опубликовал хавбек сборной Аргентины и лондонского "Челси" Энцо Фернандес, но затем удалил его.





Фото: Instagram/enzojfernandez

Руководство французского футбола в лице его главы Филиппа Диалло резко отреагировало на данный поступок игроков аргентинской сборной.

"Самым решительным образом осуждаем неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания, которые отправлены в адрес наших игроков в виде песни. Столкнувшись с серьезностью этих шокирующих фраз, противоречащих ценностям спорта и правам человека, президент FFF решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и FIFA. Подаем юридическую жалобу на расистские оскорбления и дискриминационные выражения". Пресс-релиз Федерации футбола Франции

Подобные высказывания и скандирования на крупных футбольных турнирах происходят не впервые, можно сказать, даже переходят в моду.

Если ранее этим методом пользовались в большинстве случаев только болельщики, то сейчас и сами футболисты не прочь блеснуть своим талантом, что было замечено не раз на Евро-2024.

На прошедшем турнире в Германии УЕФА неоднократно штрафовал сборную Албании за выходки своих игроков и болельщиков.