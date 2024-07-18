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Известны первые шаги по расследованию скандала между Францией и Аргентиной

Футбол Скандал Песня, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:47 Фото: Instagram/afaseleccion
Международная федерация футбола (FIFA) начала проверку инцидента, который произошел на праздновании Кубка Америки-2024, где аргентинские игроки распевали нецензурные фразы в адрес футболистов сборной Франции, сообщает Zakon.kz.

По информации RMC Sport, во время торжественного празднования победы в Кубке Америки-2024 аргентинские игроки спели песню некорректного характера в адрес футболистов сборной Франции. Южноамериканцы в своих фразах намекали на африканское происхождение.

Фрагменты этой распевки выпустил на своей странице полузащитник сборной Аргентины и "Челси" Энцо Фернандес, но вскоре он удалил данное видео.

Футбол Скандал Песня, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:47

Фото: Instagram/afaseleccion

Инцидент с песней не понравился Федерации футбола Франции, которая обратилась с жалобой в FIFA, отметив поведение игроков южноамериканской команды. 

"FIFA известно о видеозаписи, которая распространилась в социальных сетях. Инцидент сейчас расследуем. Решительно осуждаем любую форму дискриминации со стороны кого бы то ни было, включая игроков, болельщиков и официальных лиц". Заявление FIFA

К этому моменту автор видео принес извинения перед своими французскими коллегами по "Челси". А лондонский клуб начал свое внутреннее расследование по этому делу.

Не остались в стороне от этого инцидента и высшие государственные чины Аргентины, одним из которых стал заместитель министра спорта Хулио Гарро.

"Я думаю, что капитан национальной команды должен извиниться за этот инцидент, как и президент нашей федерации футбола. Это выставляет Аргентину в плохом свете после большого триумфа, и было бы хорошо превратить это в нечто образцовое".Хулио Гарро

Кубок Америки-2024 завершился рано утром 15 июля, где успех праздновали действующие чемпионы мира из Аргентины.  

На торжественное чествование своих футболистов серебряными медалями этого турнира не смог попасть глава колумбийского футбола, который подрался после окончания финала. 

Спустя время Федерация футбола Франции (FFF) сделала заявление по поводу некорректного поведения игроков сборной Аргентины.

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