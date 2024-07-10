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Аргентина с Месси сыграет в финале третьего крупного турнира подряд

Футбол Третий Финал, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:53 Фото: Instagram/copaamerica
Рано утром 10 июля сборная Аргентины по футболу во главе с Лионелем Месси вышла в финал Кубка Америки-2024. Для аргентинской команды это третий подряд финал на крупных мировых соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

До финала Copa America-2024 команда Месси сражалась и выиграла ЧМ-2022 и Кубок Америки-2021. А теперь аргентинская дружина сыграет в финале третьего крупного турнира подряд.

10 июля действующие чемпионы мира победили Канаду (2:0) в полуфинале Кубка Америки. После такого достижения капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал текущих состязаний.

"То, что сделала наша сборная и продолжает делать, это нереально. Впечатляет, что сборная и ее старая гвардия вышли в очередной финал. При этом надо учитывать, что нынешний турнир крайне тяжелый. Это огромная конкуренция, плохие поля и аномальная жара". Лионель Месси

Соперником Аргентины в матче за главный трофей Кубка Америки-2024 будет победитель пары Уругвай – Колумбия.

Между тем также определена первая команда-финалист Евро-2024. Ей стала сборная Испании, обыгравшая на своем пути представителей Франции.

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