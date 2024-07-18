Президент Аргентины сделал резкое заявление на фоне футбольного скандала

Скандал с участием игроков аргентинской сборной набирает нешуточный оборот и появился первый наказанный в этом деле. Президент Аргентины уволил замминистра спорта, который призвал Месси извиниться перед игроками французской сборной за нецензурную песню, сообщает Zakon.kz.

Как передает Tyc Sports, в ночь на 18 июля глава Аргентины Хавьер Милей снял с должности заместителя министра спорта страны Хулио Гарро. Спортивный чиновник провинился в том, что попросил капитана действующих чемпионов мира Лионеля Месси принести извинения перед игроками сборной Франции за оскорбления в ходе празднования трофея на Кубке Америки-2024.



Во время данного торжества аргентинские игроки спели про футболистов сборной Франции, намекая на их африканское происхождение, но с нынешним французским паспортом.





Фото: Instagram/afaseleccion

После этого случая замминистра спорта Хулио Гарро призвал Месси извиниться за этот инцидент. Однако глава государства не разделил мнение своего подчиненного и уволил его, выступив с резким заявлением в адрес мирового сообщества.



"Ни одно правительство не может указывать сборной Аргентины, чемпиону мира и двукратному обладателю Кубка Америки, или любому другому гражданину что говорить, что думать и что делать. В связи с этим Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта Аргентины". Президент Аргентины Хавьер Милей

Самой первой организацией, которая отреагировала на выходку аргентинцев, стала Федерация футбола Франции (FFF), сделавшая заявление по поводу некорректного поведения игроков сборной Аргентины.

По данному инциденту начал свое расследование и главный футбольный орган мира FIFA.