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Болельщиков мирового бокса ожидает два супербоя за один вечер

Бокс Два Боя, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:14 Фото: Instagram/TysonFury
Ранее сорванный поединок между двумя непобежденными боксерами России Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти уже скоро, а именно в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри, сообщает Zakon.kz.

Новость распространил менеджер Тайсона Фьюри – Спенсер Браун, который рассказал о предварительных условиях предстоящего боя.


"Усик и Фьюри подписали соглашение, все готово. Поединок состоится 21 декабря, я надеюсь на это. Но пока еще не подтверждено. Скоро будет анонс, возможно, могут перенести на 13 декабря. Есть вероятность, что поединок состоится позже, а в андеркарде могут выйти Бивол и Бетербиев. Рассматриваем три даты, все зависит от решения большого босса". Спенсер Браун

Боксерский поединок между Бетербиевым и Биволом был перенесен на осень из-за разрыва мениска у Артура.

Вследствие этой травмы Бетербиеву была проведена операция. 

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