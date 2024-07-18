Болельщиков мирового бокса ожидает два супербоя за один вечер

Фото: Instagram/TysonFury

Ранее сорванный поединок между двумя непобежденными боксерами России Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может пройти уже скоро, а именно в андеркарде боя Александр Усик – Тайсон Фьюри, сообщает Zakon.kz.

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