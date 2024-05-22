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Непобежденному чемпиону мира Артуру Бетербиеву сделали операцию

Бокс Операция Восстановление, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 16:13 Фото: Instagram/arturbeterbiev
39-летний российский боксер-профессионал Артур Бетербиев перенес операцию на колене, и, по словам членов его команды, он уже начал восстановление, чтобы подготовиться к поединку с Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

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Опытный и непобежденный боксер Артур Бетербиев является действующим чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.

Россиянин успешно перенес операцию и планирует встретиться со своим соотечественником Дмитрием Биволом после полного восстановления. Примерные сроки возвращения на ринг – минимум через полгода.

Широко афишированный поединок за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Биволом и Бетербиевым хотели провести 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Однако из-за травмы Артура (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года.

Пока российские боксеры ждут своего шанса, там же в Эр-Рияде состоялся другой не менее интересный матч между тяжеловесами. Украинский боксер Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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