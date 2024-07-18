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"Тобол" выиграл в ответном матче у словацкого "Ружомберока"

футбол, матч, Тобол, арена, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:51 Фото: pixabay
Футбольные команды встретились в рамках первого отборочного раунда. Их первый матч прошел в Словакии неделю назад. Завершился он крупной победой словаков со счетом 5:2, сообщает Zakon.kz.

В этот раз казахстанский клуб принимал гостей у себя дома. Хозяевам поля удалось обыграть гостей из Словакии. Победный и единственный гол в ворота гостей забил марокканский полузащитник Ахмед Эль-Мессауди.

Гол зашел в ворота на восьмой минуте. Итог турнира – 1:0 в пользу костанайского клуба.

Однако, несмотря на эту победу, "Тобол" вылетел из еврокубка. Костанайцам теперь светят только игры в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Казахстана-2023, костанайский футбольный клуб "Тобол", подписал игрока из португальской высшей лиги, 28-летнего Руй Кошта. Стоимость нападающего на трансферном рынке оценивают в 500 тыс. евро.

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