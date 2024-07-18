"Актобе" против "Сараево" – итоги матча
Фото: Instagram/fcaktobe_official
В ночь на 19 июля в столице Боснии и Герцеговины прошел ответный матч первого отборочного раунда Лиги конференций с участием команд "Актобе" и "Сараево", сообщает Zakon.kz.
Первая игра соперников состоялась в Актобе 11 июля. Тогда наши футболисты на 90-й минуте пропустили гол и потерпели поражение. Теперь в городе Сараево появилась возможность взять реванш в ответной игре.
Но, к сожалению, у клуба "Актобе" не получилось это сделать. Решающий пенальти смазал Максим Самородов. Первый матч – 1:0, общий счет – 3:3, серия пенальти – 4:3.
Фото: Instagram/fcaktobe_tkb
Таким образом "Актобе" вылетает из Лиги конференций. Их соперники из "Сараево" во втором раунде сыграют со словацким "Спартаком Трнава".
Часами ранее костанайский "Тобол" выиграл в ответном матче у словацкого "Ружомберока".
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