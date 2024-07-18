"Актобе" против "Сараево" – итоги матча

В ночь на 19 июля в столице Боснии и Герцеговины прошел ответный матч первого отборочного раунда Лиги конференций с участием команд "Актобе" и "Сараево", сообщает Zakon.kz.

Первая игра соперников состоялась в Актобе 11 июля. Тогда наши футболисты на 90-й минуте пропустили гол и потерпели поражение. Теперь в городе Сараево появилась возможность взять реванш в ответной игре.

Но, к сожалению, у клуба "Актобе" не получилось это сделать. Решающий пенальти смазал Максим Самородов. Первый матч – 1:0, общий счет – 3:3, серия пенальти – 4:3.

Фото: Instagram/fcaktobe_tkb

Таким образом "Актобе" вылетает из Лиги конференций. Их соперники из "Сараево" во втором раунде сыграют со словацким "Спартаком Трнава".

Часами ранее костанайский "Тобол" выиграл в ответном матче у словацкого "Ружомберока".