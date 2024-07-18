Японскую гимнастку могут исключить из олимпийской сборной из-за курения

Японской гимнастке Секо Мияте грозит исключение из олимпийской сборной за курение, так как это является нарушением кодекса поведения в национальной команде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Kyodo, японская ассоциация гимнастики (JGA) проводит расследование инцидента и может отправить Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.

Отмечается, что гимнастка пропустила открытую тренировку 17 июля. Руководитель отдела развития JGA Хикару Танака заявил, что она отсутствовала "по определенным причинам".

19-летняя Мията – капитан женской сборной Японии по спортивной гимнастике. В ее активе бронза на бревне на чемпионате мира-2022.

Ранее сообщалось, что казахстанские телеканалы будут транслировать Олимпийские игры в Париже.