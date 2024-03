Мбаппе планируют пригласить в состав олимпийской сборной Франции

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

По информации газеты Le Parisien, знаменитый в прошлом футболист, ныне главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри планирует пригласить в свой состав Килиана Мбаппе, чтобы тот выступил на турнире в Париже. Помимо него, наставник намерен усилиться еще Антуаном Гризманом ("Атлетико") и Оливье Жиру ("Милан").

🔵 INFO LE PARISIEN | Le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, compte bien appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour les Jeux et pense en priorité à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour agrémenter sa liste ⤵️ pic.twitter.com/N2uy51A26c