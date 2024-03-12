Мбаппе планируют пригласить в состав олимпийской сборной Франции

Главная звезда национальной сборной Франции и клуба ПСЖ, форвард Килиан Мбаппе получит вызов в олимпийскую команду своей страны для участия на Летних играх в Париже летом 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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По информации газеты Le Parisien, знаменитый в прошлом футболист, ныне главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри планирует пригласить в свой состав Килиана Мбаппе, чтобы тот выступил на турнире в Париже. Помимо него, наставник намерен усилиться еще Антуаном Гризманом ("Атлетико") и Оливье Жиру ("Милан").

🔵 INFO LE PARISIEN | Le sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry, compte bien appeler trois joueurs de plus de 23 ans pour les Jeux et pense en priorité à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour agrémenter sa liste ⤵️ pic.twitter.com/N2uy51A26c — Le Parisien (@le_Parisien) March 11, 2024

Таким образом, Мбаппе (25 лет), Гризманн (32) и Жиру (37) могут сыграть на своей родной Олимпиаде. Надо подчеркнуть, что вся тройка является чемпионами мира 2018 года в России.

Фото: Instagram/equipedefrance

По правилам Олимпийских игр футбольные сборные состоят из игроков не старше 23 лет. Однако в список команды могут попасть трое спортсменов старше 23 лет.

Ранее ряд СМИ писали, что Килиан Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2024. Скорее всего он приедет в Париж в качестве представителя мадридского "Реала", куда планирует перебраться этим летом.

На летних Играх в Париже болельщики возможно также увидят одного из лучших футболистов планеты, чемпиона мира из Аргентины – Лионеля Месси.

В феврале 2024 года главный тренер молодежной сборной Аргентины (U-23) Хавьер Маскерано заявил, что хочет позвать в свою команду звезду мирового футбола для участия в Олимпийских играх 2024 года.

Футбольный олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 10 августа в Париже.