Японская гимнастка не поедет на Игры-2024 из-за алкоголя и курения
По информации Kyodo, лидер японских гимнасток Мията выведена из состава сборной и не выступит на Олимпийских играх в Париже.
Молодая спортсменка ранее проговорилась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочных сборов в Европе, объясняя это сильным волнением на соревнованиях.
Фото: Instagram/shoko_miyata
По законом Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам, не достигшим 20-ти лет.
Два года назад Секо Мията завоевала бронзовую медаль мирового первенства в Ливерпуле (Англия) в упражнениях на бревне.
Решение об исключении гимнастки из состава сборной приняла Японская ассоциация гимнастики (JGA), которая провела расследование инцидента и отправила Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.
ХХХIII летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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