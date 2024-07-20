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Японская гимнастка не поедет на Игры-2024 из-за алкоголя и курения

Гимнастика Курение Алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 10:19 Фото: threads/shoko_miyata
Капитан женской команды Японии по спортивной гимнастике 19-летняя Секо Мията исключена из олимпийской сборной за употребление алкоголя и курения, сообщает Zakon.kz.

По информации Kyodo, лидер японских гимнасток Мията выведена из состава сборной и не выступит на Олимпийских играх в Париже.

Молодая спортсменка ранее проговорилась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочных сборов в Европе, объясняя это сильным волнением на соревнованиях.

Гимнастика Курение Алкоголь, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 10:19

Фото: Instagram/shoko_miyata

По законом Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам, не достигшим 20-ти лет.

Два года назад Секо Мията завоевала бронзовую медаль мирового первенства в Ливерпуле (Англия) в упражнениях на бревне.

Решение об исключении гимнастки из состава сборной приняла Японская ассоциация гимнастики (JGA), которая провела расследование инцидента и отправила Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.

ХХХIII летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. 

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