Японская гимнастка не поедет на Игры-2024 из-за алкоголя и курения

Капитан женской команды Японии по спортивной гимнастике 19-летняя Секо Мията исключена из олимпийской сборной за употребление алкоголя и курения, сообщает Zakon.kz.

По информации Kyodo, лидер японских гимнасток Мията выведена из состава сборной и не выступит на Олимпийских играх в Париже.



Молодая спортсменка ранее проговорилась, что курила и употребляла алкоголь во время тренировочных сборов в Европе, объясняя это сильным волнением на соревнованиях.





Фото: Instagram/shoko_miyata

По законом Японии курение и употребление алкоголя запрещено лицам, не достигшим 20-ти лет.

Два года назад Секо Мията завоевала бронзовую медаль мирового первенства в Ливерпуле (Англия) в упражнениях на бревне.

Решение об исключении гимнастки из состава сборной приняла Японская ассоциация гимнастики (JGA), которая провела расследование инцидента и отправила Мияту домой из тренировочного лагеря в Монако.



ХХХIII летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.