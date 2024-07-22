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Британский автогонщик Хэмилтон установил мировой рекорд в "Формуле-1"

Британский автогонщик Хэмилтон установил мировой рекорд в Формуле-1, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 12:07 Фото: Instagram/lewishamilton
Знаменитый английский пилот Льюис Хэмилтон первым в истории гонок "Формула-1" завоевал 200 подиумов. Ни одному из автогонщиков мира ранее не удавалось достичь таких цифр, сообщает Zakon.kz.

Уникального рекорда английский штурман "Мерседеса" достиг на прошедшем 21 июля Гран-при Венгрии, где он завершил соревнования на третьей строчке.

Венгерский подиум стал для семикратного чемпиона "Формулы-1" вторым подряд и третьим в текущем сезоне. А всего в копилке Хэмилтона теперь 200 призовых подиумов в карьере.

Таким образом, Льюис стал первым автогонщиком в истории "Формулы-1", кому удалось достигнуть этой вершины. За ним идут легендарные немцы: Михаэль Шумахер (155 подиумов) и Себастьян Феттель (122).

"Бронза" венгерского этапа далась Хэмилтону не просто так. По ходу гонки его болид столкнулся с машиной лидера генеральной классификации Макса Ферстаппена.

Между тем вся мировая общественность ждет начала главных Игр четырехлетия в Париже, до открытия которых осталось четыре дня.

20 июля на Олимпиаду-2024 прибыли первые казахстанские спортсмены.

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