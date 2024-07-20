В Париж прибыли первые казахстанские спортсмены

Первые казахстанские спортсмены благополучно добрались до столицы Франции, где в скором времени начнутся Олимпийские игры-2024, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Национальном олимпийском комитете Казахстана, в их числе сборная по стрельбе из лука, которая уже 25 июля 2024 года выйдет на старт.

Олимпийская деревня построена в северном пригороде Парижа, а ее площадь составляет 52 гектара. Инфраструктура включает в себя все необходимое: 40 жилых домов, тренировочные корпуса, поликлинику, столовую и другие необходимые для комфортной жизни объекты. Для досуга атлетам будут доступны клубы.

Один из лидеров команды Ильфат Абдуллин рассказал, как разместились казахстанцы и в какой обстановке будут жить во время проведения Олимпиады.

"Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать. Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Что могу сказать? Условия отличные, атмосфера – олимпийская. Все красиво и уютно. Вот насчет столовой полноценно не могу сказать. Мы еще не успели как следует ознакомиться с меню, но, думаю, оно включает в себя все необходимо и каждый найдет свое. Дополнительно внутри деревни имеются зоны питания, кофейни и так далее", – поделился первыми впечатлениями Абдуллин.

Фото: olympic.kz

По его словам, жилые помещения также оставили приятное впечатление. В номере имеется все, что нужно, кроме кондиционера.

Фото: olympic.kz

Всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тысяч человек. Девять тысяч из них –спортсмены. Сборную Казахстана представят 80 атлетов.

Официальная церемония проводов национальной сборной страны на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже состоялась17 июля 2024 года.

Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие более 10 000 спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля на знаменитой французской реке Сена.