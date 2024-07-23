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Сотрудники аэропортов Парижа готовят забастовку в день открытия Олимпиады

Олимпиада Забастовка Сотрудников Аэропорта, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:59 Фото: Instagram/parisaeroport
Профсоюз служащих парижских аэропортов предупредил о проведении предстоящей забастовки, которая намечена на 26 июля, в день открытия ХХХIII летних Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

По информации RMC Sport, профсоюз Force Ouvrière, который представляет интересы работников аэропортов Парижа, требует увеличить премии сотрудникам с 300 до 1 тыс. евро.

Предварительные переговоры о повышении премии привели только к минимальным изменениям, из-за этого забастовка, скорее всего, будет неизбежной.

Олимпиада Забастовка Сотрудников Аэропортов, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:59

Фото: Instagram/paris2024

Забастовку планируют начать 26 июля, в 08:00 по казахстанскому времени, и завершить на следующие сутки до 10:00. В ходе предстоящих данных мероприятий, возможно, будет нарушено движение в трех аэропортах Парижа: Шарль-де-Голль, Орли и Бове.

Ряд авиакомпаний, узнав о возможной забастовке, изменили расписание своих рейсов.

Надо заметить, что это не первая подобная история. В октябре 2023 года французские пожарные обещали устроить забастовку во время летних Игр 2024 года. Причиной их недовольства была повышенная нагрузка в дни Олимпиады.

ХХХIII летняя Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.

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