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Состав "Кайрата" пополнил российский футболист Егор Сорокин

Футбол Переход Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 12:42 Фото: Instagram/f.c.kairat
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" официально объявил о подписании контракта с российским центральным защитником Егором Сорокиным. Соглашение рассчитано до конца сезона 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "Кайрата", 28-летний Сорокин является воспитанником петербургской и казанской школ футбола. Он выступал за "Рубин" с 2015 по 2019 год, после чего перешел в "Краснодар", затем снова вернулся в Казань.

В этом году футболист защищал честь казахстанского коллектива "Елимай", где отыграл 12 матчей. Рыночную стоимость Егора Сорокина оценивают в 800 тыс. евро.

Сорокин в составе "Краснодара" становился бронзовым призером РПЛ, в в 2018 году сыграл одну встречу в форме сборной России.

Таким образом, алматинцы укрепляют свои защитные позиции перед оставшимися играми второго круга КПЛ-2024 и полуфиналом Кубка Лиги. 

21 июля "Кайрат" пробился в полуфинал республиканского турнира с призовым фондом в 1 млн долларов, где его ждет столичный "Женис". 

Куандык Шынасилов
Кайрат ФК 2024 год Футбол
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