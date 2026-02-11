Состав "Кайрата" пополнился футболистом сборной Финляндии
Фото: Instagram/f.c.kairat
Четырехкратный чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Ойва Юккола. Соглашение с ним рассчитано до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.
23-летний Юккола является воспитанником финского клуба "Ильвес", за который выступал до перехода в "Кайрат".
За основную команду в возрасте 18 лет он дебютировал в Высшей лиге Финляндии в 2020 году. В минувшем сезоне Ойва провел 37 матчей, где забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
Всего за "Ильвес" полузащитник провел 129 встреч, записав в свой актив 21 гол и 20 ассистов.
Осенью 2025 года Юккола дебютировал за национальную сборную Финляндии, выйдя в стартовом составе в матче против Норвегии.
Трансферная стоимость новичка "Кайрата" на футбольном рынке оценивается в 450 тыс. евро.
Это не первый представитель финского футбола в составе алматинского коллектива. 15 декабря был подписан полузащитник Яакко Оксанен.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript