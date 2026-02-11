#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Состав "Кайрата" пополнился футболистом сборной Финляндии

Футбол Игрок Кайрата , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 22:03 Фото: Instagram/f.c.kairat
Четырехкратный чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Ойва Юккола. Соглашение с ним рассчитано до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

23-летний Юккола является воспитанником финского клуба "Ильвес", за который выступал до перехода в "Кайрат".

За основную команду в возрасте 18 лет он дебютировал в Высшей лиге Финляндии в 2020 году. В минувшем сезоне Ойва провел 37 матчей, где забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Всего за "Ильвес" полузащитник провел 129 встреч, записав в свой актив 21 гол и 20 ассистов.

Осенью 2025 года Юккола дебютировал за национальную сборную Финляндии, выйдя в стартовом составе в матче против Норвегии.

Трансферная стоимость новичка "Кайрата" на футбольном рынке оценивается в 450 тыс. евро.

Это не первый представитель финского футбола в составе алматинского коллектива. 15 декабря был подписан полузащитник Яакко Оксанен.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
ФК "Кайрат" пополнился результативным аргентинским полузащитником
20:10, 17 января 2026
ФК "Кайрат" пополнился результативным аргентинским полузащитником
Состав "Кайрата" пополнил российский футболист Егор Сорокин
12:42, 23 июля 2024
Состав "Кайрата" пополнил российский футболист Егор Сорокин
Чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля
18:31, 15 января 2025
Чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
22:43, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дохе
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
22:33, Сегодня
Топовая российская теннисистка сравнила себя с Александром Бубликом
Опытный казахстанский теннисист проиграл на старте турнира во Франции
22:04, Сегодня
Опытный казахстанский теннисист проиграл на старте турнира во Франции
Александр Бублик прокомментировал выход во второй круг турнира в Роттердаме
22:03, Сегодня
Александр Бублик прокомментировал выход во второй круг турнира в Роттердаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: