Состав "Кайрата" пополнился футболистом сборной Финляндии

Четырехкратный чемпион Казахстана по футболу "Кайрат" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Финляндии Ойва Юккола. Соглашение с ним рассчитано до конца 2027 года, сообщает Zakon.kz.

23-летний Юккола является воспитанником финского клуба "Ильвес", за который выступал до перехода в "Кайрат".

За основную команду в возрасте 18 лет он дебютировал в Высшей лиге Финляндии в 2020 году. В минувшем сезоне Ойва провел 37 матчей, где забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

Всего за "Ильвес" полузащитник провел 129 встреч, записав в свой актив 21 гол и 20 ассистов.

Осенью 2025 года Юккола дебютировал за национальную сборную Финляндии, выйдя в стартовом составе в матче против Норвегии.

Трансферная стоимость новичка "Кайрата" на футбольном рынке оценивается в 450 тыс. евро.

Это не первый представитель финского футбола в составе алматинского коллектива. 15 декабря был подписан полузащитник Яакко Оксанен.