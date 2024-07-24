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В Саудовской Аравии пройдет Первая киберспортивная Олимпиада

В Саудовской Аравии пройдет Первая киберспортивная Олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 06:14 Фото: Qazaq CyberSport
В МОК объявили, что в 2025 году В Саудовской Аравии пройдут Первые Олимпийские киберспортивные игры, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в соцсети Х  директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ.

Решение было принято единогласно на 142‑й сессии МОК, которая проходит в Париже.

В начале сентября 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В заявлении отмечалось, что МОК видит в киберспорте невероятный потенциал по привлечению новой аудитории. В октябре президент организации Томас Бах на 141-й сессии в Мумбаи (Индия) объявил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры, а в июне исполком МОК учредил новый турнир.

Бах отметил, что киберспортивное сообщество встретит соревнования с большим энтузиазмом. Он добавил, что игры будут проводиться регулярно. Срок партнерства МОК и НОК Саудовской Аравии составит 12 лет. 

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие более 10 000 спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля на знаменитой французской реке Сена.

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