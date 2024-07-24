В Саудовской Аравии пройдет Первая киберспортивная Олимпиада

В МОК объявили, что в 2025 году В Саудовской Аравии пройдут Первые Олимпийские киберспортивные игры, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в соцсети Х директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью МОК Кристиан Клауэ.

🚨BREAKING: ESPORTS COMING TO OLYMPICS



IOC has created Olympic Esports Games, debuting in 2025 in Saudi Arabia.



History made as IOC unanimously endorses this new era at the 142nd IOC Session in Paris.



Source: Olympics



pic.twitter.com/53hfuGfzVG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 23, 2024

Решение было принято единогласно на 142‑й сессии МОК, которая проходит в Париже.

В начале сентября 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В заявлении отмечалось, что МОК видит в киберспорте невероятный потенциал по привлечению новой аудитории. В октябре президент организации Томас Бах на 141-й сессии в Мумбаи (Индия) объявил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры, а в июне исполком МОК учредил новый турнир.

Бах отметил, что киберспортивное сообщество встретит соревнования с большим энтузиазмом. Он добавил, что игры будут проводиться регулярно. Срок партнерства МОК и НОК Саудовской Аравии составит 12 лет.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие более 10 000 спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля на знаменитой французской реке Сена.