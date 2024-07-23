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Париж-2024: Программу Игр откроют футболисты Узбекистана и Испании

Олимпиада-2024 Матч-открытие, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 14:37 Фото: Instagram/paris2024
24 июля футбольным матчем между сборными Испании и Узбекистана открывается трехнедельная программа ХХХIII летних Олимпийских Игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

По информации МОК, поединок между серебряным призером Кубка Азии – 2024 и вице-чемпионом Токийской Олимпиады-2020 начнется 24 июля в 18:00 по казахстанскому времени на стадионе "Парк де Пренс". 

В этом матче на поле может выйти узбекский защитник ФК "Кайрат" – Иброхимхалил Юлдашев. В это же время, но уже на другой парижской арене начнут выяснять отношения команды Аргентины и Марокко. 

Олимпиада-2024 Расписание Первого дня, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 14:37

Фото: Instagram/paris2024

Помимо футболистов в первый день соревнований также пройдут состязания среди регбистов. 24 июля в программе Олимпиады-2024 никого из казахстанских спортсменов не будет.

Тем временем 20 июля в Париж прилетела первая часть нашей олимпийской сборной. Накануне глава НОК Геннадий Головкин встретился с боксерами казахстанской дружины и пожелал им удачного выступления.

Первая высшая медаль нынешней Олимпиады будет разыграна 27 июля.

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