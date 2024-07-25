Наставник аргентинской дружины выступил с резкой критикой Олимпиады-2024

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано жестко высказался в адрес организаторов ХХХIII летней Олимпиады в Париже после инцидента в матче с Марокко, сообщает Zakon.kz.

Как известно, матч 1-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира между Аргентиной и Марокко был прерван на 106-й минуте. В тот момент на трибунах стадиона в Сент-Этьене начались беспорядки. Арбитр увел игроков обеих команд с поля, а зрителей попросили покинуть арену.

К этому моменту южноамериканцы сумели сравнять счет – 2:2.





Фото: Instagram/paris2024

Спустя два часа этот поединок был возобновлен, игра продолжалась еще две минуты. Гол аргентинцев, который был забит на 106-й минуте, был отменен и победа досталась африканцам (2:1).

"Сначала украли вещи у нашего игрока Тьяго Алматы. Затем везде у нас просят удостоверения, потом происходит нечто непонятное. Плюс неизвестные семь раз выбегали на поле, вдобавок нас забросали петардами. Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Мы и наши соперники не хотели продолжать играть. Приехали же на Олимпийские игры, а не на турнир соседей по дому. Так не должно быть". Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано

Поддержал своего тренера и голкипер аргентинской сборной Херонимо Рулья, который отметил, что никакие провокации не помешают им победить на футбольном турнире в Париже.

Таким образом, команда Маскерано начала со скандала футбольный турнир Олимпиады-2024.

Олимпийская сборная Аргентины является двукратным победителем этих соревнований (Афины-2004 и Пекин-2008).

