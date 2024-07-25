Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на Олимпиаде-2024
В Париже в рамках Олимпийских игр – 2024 состоялась жеребьевка турнира по настольному теннису, где Казахстан представляет Кирилл Герасименко. Лучший теннисист страны выступит в мужском одиночном разряде, передает пресс-служба ФНТК.
Соревнования по настольному теннису стартуют 27 июля. Первым соперником карагандинского спортсмена на стадии 1/32 финала будет чилиец Николас Бургос, занимающий 58-е место в мировом рейтинге ITTF.
Фото: Instagram/nicolasburgos.v
Всего в розыгрыше медалей олимпийского турнира у мужчин будут участвовать 67 спортсменов.
Кирилл Герасименко занял наивысшее место среди спортсменов из Азии и завоевал лицензию через азиатский рейтинг.
Для карагандинца предстоящие Игры станут третьими в карьере. Ранее он принимал участие в Олимпийских играх Рио-2016 и Токио-2020.