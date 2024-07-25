Лучший теннисист Казахстана узнал первого соперника на Олимпиаде-2024

25 июля определился первый оппонент лидера сборной Казахстана по настольному теннису Кирилла Герасименко на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.

В Париже в рамках Олимпийских игр – 2024 состоялась жеребьевка турнира по настольному теннису, где Казахстан представляет Кирилл Герасименко. Лучший теннисист страны выступит в мужском одиночном разряде, передает пресс-служба ФНТК.

Соревнования по настольному теннису стартуют 27 июля. Первым соперником карагандинского спортсмена на стадии 1/32 финала будет чилиец Николас Бургос, занимающий 58-е место в мировом рейтинге ITTF.

Фото: Instagram/nicolasburgos.v

Всего в розыгрыше медалей олимпийского турнира у мужчин будут участвовать 67 спортсменов.

Кирилл Герасименко занял наивысшее место среди спортсменов из Азии и завоевал лицензию через азиатский рейтинг.

Для карагандинца предстоящие Игры станут третьими в карьере. Ранее он принимал участие в Олимпийских играх Рио-2016 и Токио-2020.