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Теннисист Герасименко третий раз поедет на Олимпийские игры

Настольный теннис Лицензия Париж-2024, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:31 Фото: ttfrk.kz
Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал обладателем лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года. Он третий раз в своей карьере будет представлять честь страны на масштабных состязаниях четырехлетия, сообщает Zakon.kz.

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Кирилл Герасименко во время отборочного периода прошел через множество рейтинговых турниров, чтобы набрать необходимое количество очков и впоследствии завоевать право представлять Казахстан на Олимпиаде.

Как передает ttrfk, после обновления мирового рейтинга Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Герасименко занял наивысшее место среди спортсменов из Азии, которые еще не отобрались на Олимпиаду.

"Этот успех является закономерным. Данный результат – итог многолетней работы, упорства и, конечно, нескончаемого стремления Кирилла к победам. На протяжении всего олимпийского цикла он демонстрировал высокие результаты и мастерство, что в итоге позволило ему вновь стать участником Олимпийских игр. Это большая победа для всего нашего вида спорта". Президент федерации НТ РК Данияр Абулгазин

Герасименко ранее был участником Игр в Рио-2016 и Токио-2020.

В предстоящей Олимпиаде соревнования по настольному теннису начнутся 27 июля и продлятся до 10 августа.

Карагандинский теннисист положил в копилку казахстанской олимпийской сборной 68 лицензию. До Кирилла путевкой в Париж отметилась стрелок Ирина Юнусметова.

До старта ХХХIII Летних Олимпийских игр осталось 44 дня.

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