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Первое "золото" Олимпиады-2024 будет разыграно 27 июля

Олимпиада-2024 Первое золото, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:59 Фото: Instagram/paris2024
26 июля состоится официальная церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Но ряд состязаний начнется уже за два дня до этого срока, а первая высшая награда найдет своего обладателя 27 июля, сообщает Zakon.kz.

Первые чемпионы предстоящей Олимпиады будут определены в двух видах спорта: в синхронном трамплине у женщин с трехметровой вышки и в стрельбе из пневматической винтовки (микст, 10 метров).

По информации пресс-службы МОК, в будущих соревнованиях примут участие почти 10 тыс. атлетов из 200 стран мира.

Олимпиада-2024 10 000 атлетов , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2024 17:59

Фото: Instagram/paris2024

Церемония открытия Игр пройдет на знаменитой реке Сена, где будет задействованы 3 тыс. артистов и 400 танцоров.

Торжественное закрытие планируется провести 11 августа на стадионе Stade de France. Всего на Олимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. 

К этому часу к месту французских соревнований прибыли первые казахстанские спортсмены. Перед стартом масштабных Игр четырехлетия для местных полицейских ввели ряд ограничений.  

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