Первое "золото" Олимпиады-2024 будет разыграно 27 июля
Первые чемпионы предстоящей Олимпиады будут определены в двух видах спорта: в синхронном трамплине у женщин с трехметровой вышки и в стрельбе из пневматической винтовки (микст, 10 метров).
По информации пресс-службы МОК, в будущих соревнованиях примут участие почти 10 тыс. атлетов из 200 стран мира.
Фото: Instagram/paris2024
Церемония открытия Игр пройдет на знаменитой реке Сена, где будет задействованы 3 тыс. артистов и 400 танцоров.
Торжественное закрытие планируется провести 11 августа на стадионе Stade de France. Всего на Олимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.
К этому часу к месту французских соревнований прибыли первые казахстанские спортсмены. Перед стартом масштабных Игр четырехлетия для местных полицейских ввели ряд ограничений.