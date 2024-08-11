Церемония закрытия Олимпиады проходит в Париже

12 августа в Париже началась церемония закрытия 33-й по счету летней Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие проходит на стадионе "Стад де Франс".

Фото: Telegram/@Paris2024

Отметим, что победу в медальном зачете одержала команда США, завоевав в совокупности 126 наград (40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали). На втором месте оказался Китай с 91 медалью (40, 27, 24), на третьем – команда Японии (20+12+13=45).

Казахстан завершил Олимпийские игры – 2024 в Париже с семью медалями, заняв 43-е место.

Фото: пресс-служба НОК РК

Ожидается, что в мероприятии примут участие такие звезды, как Билли Айлиш, рэпер Snoop Dogg и группа Red Hot Chili Peppers. Ранее отмечалось, что выбор этих звезд неслучаен.

Фото: пресс-служба НОК РК

По словам организаторов, это подчеркивает связь между музыкой и культурой Лос-Анджелеса, где состоится следующая Олимпиада. Организаторам следующей Олимпиады в США также будут переданы символические полномочия.

В социальных сетях распространяется видео церемонии. Выход казахстанских спортсменов в центр стадиона можно посмотреть здесь:

Ранее стало известно, что нести флаг Казахстана на церемонии закрытия Олимпиады будут Эльжана Таниева и Батырхан Толеугали.