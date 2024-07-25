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Париж-2024: Появились жалобы от спортсменов на нехватку еды

Париж-2024 Нехватка Еды, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 15:50 Фото: Instagram/paris2024
Атлеты, которые в эти дни прибыли в Париж для участия в ХХХIII Летних играх, пожаловались на недостаточное количество пищи в олимпийской деревне, сообщает Zakon.kz.

По сведениям L’Equipe, организаторы Олимпиады-2024 начали выдавать некоторые виды продуктов по норме, чтобы их хватило всем. После чего некоторые спортсмены выразили сожаление из-за нехватки куриных яиц.

"Очень серьезно относимся к пожеланиям спортсменов и активно работаем по поставкам продуктов в олимпийской деревне. Ряд продуктов, такие как яйца и мясо на гриле, особенно популярны, и поэтому объемы поставок были увеличены, чтобы удовлетворить потребности атлетов". Заявление организаторов Игр-2024

Тем временем 25 июля стартовал второй соревновательный день на Олимпиаде-2024. К этому часу прошла жеребьевка у представителей настольного тенниса, где честь нашей страны защищает Кирилл Герасименко.    

И несколько минут назад узнали своих соперников по стартовому кругу казахстанские мастера большой ракетки.  

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