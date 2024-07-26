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Баннеры с изображением казахского боксера "заполонили" Париж

Баннеры с изображением казахского боксера &quot;заполонили&quot; Париж, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 18:00 Фото: sportarena.kz
Улицы Парижа, который встречает спортсменов из всех уголков планеты на Олимпийские игры-2024, "заполонили" баннеры с изображением казахского боксера Сакена Бибосынова, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент sportarena.kz прошелся по улицам французской столицы, чтобы выяснить, знают ли наших файтеров иностранцы.

"Этого боксера?! Нет... Я желаю ему хорошей Олимпиады и пройти так далеко, как только сможет", – сказал один из прохожих возле баннера Сакена Бибосынова.

Казахстанского файтера не узнали и другие прохожие.

"Нет, но мы, на самом деле, пойдем на бокс. Я ничего о нем не знаю. Да, удачи ему! Пусть выиграет медаль", – ответила семья.

И в завершение вопросы о Сакене Бибосынове задали молодому парню, которого остановил корреспондент.

"Нет, я не знаю его. Я думаю, что он имеет все шансы. Удачи ему!" – сказал парень.

Ранее сообщалось, что 52-летний американский рэпер Снуп Догг пронес олимпийский огонь возле стадиона "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени перед началом летних Олимпийских игр.

Динара Халдарова
Париж-2024 Бибосынов Сакен Париж Франция 2024 год Бокс Олимпийские игры Спортсмены
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