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Израильские спортсмены будут круглосуточно под охраной в Париже

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:53 Фото: X/SABreakingNews
МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки во время Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает Reuters, такое заявление министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сделал после появления видеозаписи с выступлением депутата Тома Портеса. Тот на пропалестинском митинге 20 июля сказал, что израильским спортсменам не рады во Франции, и призвал к "мобилизации" в этом направлении.

Портес также сказал Le Parisien, что французская дипломатия должна оказать давление на МОК с целью запрета израильского флага, как в случае с россиянами и "положить конец двойным стандартам".

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:53

Том Портес, фото: Le Parisien

Глава Представительного совета еврейских учреждений Франции Йонатан Арфи заявил, что Портес "повесил мишени на спины израильских спортсменов" и напомнил о трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где террористы убили 11 членов сборной Израиля.

В эфире французскому телеканалу министр МВД Франции подтвердил серьезность намерений по обеспечению охраны спортсменам из Израиля.

Ранее французским полицейским запретили жевать жвачку в дни проведения Олимпийских игр.

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