Израильские спортсмены будут круглосуточно под охраной в Париже

МВД Франции пообещало израильским спортсменам охрану 24 часа в сутки во время Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает Reuters, такое заявление министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сделал после появления видеозаписи с выступлением депутата Тома Портеса. Тот на пропалестинском митинге 20 июля сказал, что израильским спортсменам не рады во Франции, и призвал к "мобилизации" в этом направлении.

Портес также сказал Le Parisien, что французская дипломатия должна оказать давление на МОК с целью запрета израильского флага, как в случае с россиянами и "положить конец двойным стандартам".

Том Портес, фото: Le Parisien

Глава Представительного совета еврейских учреждений Франции Йонатан Арфи заявил, что Портес "повесил мишени на спины израильских спортсменов" и напомнил о трагедии на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, где террористы убили 11 членов сборной Израиля.

В эфире французскому телеканалу министр МВД Франции подтвердил серьезность намерений по обеспечению охраны спортсменам из Израиля.

La délégation Israélienne fera l’objet d’une sécurisation renforcée par les forces de l’ordre pendant toute sa présence sur le territoire national. pic.twitter.com/HPbO1RAmCu — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 21, 2024

Ранее французским полицейским запретили жевать жвачку в дни проведения Олимпийских игр.