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Соревнования по серфингу пройдут в самой красивой локации Олимпиады

Серфинг, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:55 Фото: Instagram/filipetoledo
Самая удивительная локация Олимпиады будет предоставлена олимпийским серфингистам, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что серфинг вошел в программу Олимпийских игр всего лишь второй раз в истории. И в этот раз соревнования пройдут поистине в достойных декорациях серф-спота Теахупоо на Таити. Организаторы уверены, что это одно из самых селективных и, без сомнений, красивых мест в мире.

Решение провести соревнования по серфингу в Теахупоо также поддерживает стремление оргкомитета провести Игры по всей стране. Впервые в истории это позволит вовлечь заморские территории Франции и их сообщества в Олимпиаду, продемонстрировав при этом богатое и разнообразное культурное наследие страны.

Волны в Теахупоо станут вызовом поистине олимпийского уровня для спортсменов и обеспечат захватывающее зрелище для поклонников серфинга как на Таити, так и по всему миру. Благодаря месту проведения, почитаемому серферами во всем мире, соревнования станут единственными в своем роде. Фотографиями и видео с тренировок активно делится на своей странице в Instagram бразильский серфер Филипе Толедо.

Серфер, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 08:55

Фото: Instagram/filipetoledo

Арена спроектирована для сохранения уникальной природы острова, а олимпийская деревня состоит из модульных домов. Проведение соревнований никак не повлияет на береговую линию, так как волны разбиваются, не доходя до берега. Болельщики же смогут насладиться перипетиями борьбы в специальных зонах, попутно отдавая дань полинезийской культуре, олимпийскому духу и ценностям Парижа-2024.

А между тем первое "золото" Олимпиады-2024 будет разыграно 27 июля.

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