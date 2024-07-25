Олимпиада-2024: сколько лет самой молодой участнице соревнований

Самой молодой участницей ОИ в Париже станет 11-летняя скейтбордистка из Китая Чжэн Хаохао, сообщает Zakon.kz.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В соревнованиях примут участие более 10 000 спортсменов из 205 стран. Всего на Олимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Церемония открытия Игр будет транслироваться в прямом эфире телеканалов 26 июля в 22:25. Она пройдет на знаменитой реке Сена, где будет задействованы 3 тыс. артистов и 400 танцоров. Торжественное закрытие планируется провести 11 августа на стадионе Stade de France.

Казахстан на Олимпиаде-2024 будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. В истории Казахстана это восьмые летние Олимпийские игры. Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне – Дмитрий Панарин.

Ранее Федерация тенниса Казахстана 25 июля сообщила, что лидер женской национальной сборной по теннису Елена Рыбакина не сможет принять участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже по состоянию здоровья

