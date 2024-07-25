Париж-2024: Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия

Селин Дион и Леди Гага станут главными звездами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, известные певицы репетировали совместное исполнение легендарной песни Эдит Пиаф "La Vie en rose".

Для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года, когда она была вынуждена отменить мировое турне из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

Ранее сообщалось, что атлеты, которые в эти дни прибыли в Париж для участия в ХХХIII Летних играх, пожаловались на недостаточное количество пищи в олимпийской деревне.

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