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Париж-2024: Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия

Париж-2024: Селин Дион и Леди Гага станут хедлайнерами церемонии открытия, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2024 01:51 Фото: Instagram/celinedion/ ladygaga
Селин Дион и Леди Гага станут главными звездами церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Independent, известные певицы репетировали совместное исполнение легендарной песни Эдит Пиаф "La Vie en rose".

Для Селин Дион это выступление станет первым с 2022 года, когда она была вынуждена отменить мировое турне из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

Ранее сообщалось, что атлеты, которые в эти дни прибыли в Париж для участия в ХХХIII Летних играх, пожаловались на недостаточное количество пищи в олимпийской деревне. 

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