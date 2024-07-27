Париж-2024: расписание выступлений казахстанских атлетов на 27 июля

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые покажут 27 июля, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ведомства, 27 июля казахстанские атлеты примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта.

Так, квалификация по академической гребле начнется в 11:55 по казахстанскому времени Астаны. Выступит Владислав Яковлев.

Квалификация по пулевой стрельбе с 10 метров из пневматической винтовки начнется в 12:00, а финалы – в 13:30. Квалификация по стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета: мужская квалификация начнется в 13:30, женская в 15:30. Участвуют наши Никита Чирюкин, Ирина Юнусметова.

Соревнования по дзюдо начнутся в 13:00, а финальный блок – в 19:00. В весовой категории 48 кг наша Абиба Абужакынова в первом раунде встретится с Сарой Ришони из Израиля, а Елдос Сметов выйдет против Торнике Чкадуа из Нидерландов.

Фото: Instagram/yeldos60kg

В 18:00 покажут теннисные матчи: Александр Бублик – Тейлор Фриц, Юлия Путинцева – Марта Костюк.

Юлия Путинцева, фото: Instagram/yulia_putintseva

Спортивная гимнастика начнется в 18:30. В многоборье выступит Милад Карими, в упражнении на коне – Нариман Курбанов.

В 18:35 покажут финал индивидуальной велогонки на время. От Казахстана участвует Евгений Федоров.

В настольном теннисе сразятся Кирилл Герасименко и Николас Бургос в 23:00.

Самый ожидаемый вид спорта – бокс – начнет Мухаммедсабыр Базарбайулы против спортсмена из Испании. Начало трансляции – в 00:52 (28 июля).

Мухамедсабыр Базарбайулы, фото: Instagram/muhammedsabyr002

Примечательно, что к пожеланиям удачных выступлений нашей сборной присоединилась супермодель Наталья Водянова.

Между тем баннеры с изображением казахского боксера "заполонили" улицы Парижа.