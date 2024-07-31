ОИ-2024: программа выступлений атлетов Казахстана на 31 июля

Министерство туризма и спорта Казахстана опубликовало расписание казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут сегодня, 31 июля, сообщает Zakon.kz.

Как заявлено на официальном сайте ведомства, нас ожидает три захватывающих финальных поединка и ряд не менее важных спортивных встреч.

В 12:00 в пулевой стрельбе выходят казахстанцы Константин Малиновский и Ислам Сатпаев. Винтовка с трех позиций 50 м, квалификация. В это же время квалификация по стендовой стрельбе у Марии Дмитриенко. При благоприятном исходе финал запланирован в 18:30.

Мария Дмитриенко, фото: Instagram/qaz_team_official

В 13:00 финал по триатлону. Участвует Екатерина Шабалина. Следом бокс. В 13:16 Махмуд Сабырхан в 1/8 финала встречается с боксером из Испании в весовой категории 57 кг, а Валентина Хальзова выйдет на боксерский ринг в 00:36. Там в 1/8 финала ее ждет встреча с соперницей из Панамы.

Валентина Хальзова, фото: Instagram/valentina_khalzova

В 18:00 соревнования по настольному теннису. В 1/8 выступит Кирилл Герасименко. Его соперником стал спортсмен из Египта.

В 18:30 финал по спортивной гимнастике. В многоборье посоревнуется Милад Карими.

Милад Карими, фото: Instagram/milad_milka

Подведены итоги соревнований казахстанских спортсменов за 30 июля.