Пользователи соцсетей пришли в восторг от костюмов сборной Монголии к Олимпиаде

26 июля 2024 года в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Пока спортсмены завоевывали лицензии на Игры, модельеры создавали интересные дизайны для костюмов сборной. В этом году большой интерес заслужила Монголия. В соцсетях активно обсуждают именно ее, сообщает Zakon.kz.

Разработкой олимпиадной линейки занимался бренд Michel&Amazonka. Первые снимки были размещены еще 3 июля на странице в Instagram.

В подписи к фотографиям кратко сказано: "Форма сборной Монголии для церемонии открытия и закрытия Олимпиады".

Также представлены комплекты для парада.

Кроме того, флагоносец тоже не остался без яркого наряда.

Примечательно, что зрители моментально оценили старания дизайнеров. Этому свидетельствуют многочисленные комментарии на разных языках мира.

Красивая форма и модели.

Как Ассасины, очень круто смотрится.

И правда очень классные наряды. Не зря завирусились.

Супер стильно и красиво.

Сделано изысканно и современно.

А не гражданам Монголии можно купить?

Это что-то на красивом.

Восторг! Развития и процветания Монголии.

Красиво и самобытно, как и должно быть, – пишут восторженные комментаторы.

Конечно, нашлась и ложка дегтя в бочке меда. Не все смогли порадоваться успехам чужих:

А я всегда думала, что на Олимпийских играх главное – спортивные достижения.

Что в них особенного, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь...

10 июля Касым-Жомарт Токаев вручил Государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.

9 июля 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева, который рассказал, что на главный турнир четырехлетия национальная сборная страны получила 92 лицензии по 25 видам спорта: честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов. Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.

Чуть ранее, 28 июня, в Министерстве туризма и спорта РК озвучили сумму, потраченную на подготовку и участие казахстанской сборной в летних Олимпийских играх в Париже. Также в ведомстве рассказали, кто из отечественных спортсменов может завоевать медали на ОИ.