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Ерболат Досаев поздравил алматинских спортсменов с успешным выступлением на ОИ-2024

аким Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 19:41 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
27 июля аким Алматы Ерболат Досаев поздравил стрелков из пневматической винтовки Ислама Сатпаева и Александру Ле с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Париже, сообщает Zakon.kz.


"Ваш труд, спортивное мастерство принесли заслуженную награду. Поздравляю с бронзовой медалью на Олимпиаде. Мы рады, что вы представляете наш город на мировой арене. Желаю дальнейших успехов и новых побед. Алматы гордится вами", – отметил глава города Ерболат Досаев.

Казахстанский стрелок Ислам Сатпаев родился 21 сентября 1998 года в городе Алматы. Является мастером спорта международного класса Республики Казахстан по пулевой стрельбе, серебряный призер Кубка мира 2023 года, чемпион Азии 2021 года, серебряный и бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года, бронзовый призер Кубка мира 2022 года.

Казахстанский стрелок, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Республики Казахстан Александра Ле родилась 3 мая 2004 года в городе Алматы. В копилке достижений – чемпион Азии 2024 года, бронзовый призер Азиатских игр 2023 года, победитель Кубка мира 2023 года.

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