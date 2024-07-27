Абиба Абужакынова потерпела поражение в четвертьфинале Олимпийских игр-2024

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова потерпела поражение в 1/4 финала весовой категории до 48 килограммов. Она не смогла выйти в полуфинал Олимпиады-2024, но продолжит борьбу, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка в этом раунде встретилась с Лаурой Абелиндой из Испании. Они провели напряженную схватку. В итоге во время Golden Score соперница забрала "иппон" и выиграла состязание.

Абужакынова продолжит выступление в утешительном раунде. У нее еще есть шанс получить бронзовую награду.

Ранее казахстанская дзюдоистка успешно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже. В первом раунде она одержала итоговую победу в схватке с Широй Ришони из Израиля.