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Казахстанская дзюдоистка одержала победу в первом поединке на Олимпиаде

Казахстанская дзюдоистка одержала победу в первом поединке на Олимпиаде, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2024 14:55 Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова успешно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка в первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль.

Абиба уверенно провела схватку, заработала балл и одержала итоговую победу.

Следующая соперница казахатанской дзюдоистки определится позже.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль.

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