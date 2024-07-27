Казахстанская дзюдоистка одержала победу в первом поединке на Олимпиаде
Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова успешно стартовала на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.
Казахстанка в первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль.
Абиба уверенно провела схватку, заработала балл и одержала итоговую победу.
Следующая соперница казахатанской дзюдоистки определится позже.
Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал первую олимпийскую медаль.
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