Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Будапеште. Спортсменка дошла до финала весовой категории до 48 кг, сообщает Zakon.kz.

В решающей схватке соперницей Абужакыновой стала итальянка Асунта Скутто.

Встреча завершилась досрочной победой дзюдоистки из Италии.

Отметим, что Абиба Абужакынова стала первой казашкой, кому удалось стать финалисткой ЧМ. Теперь в активе спортсменки три медали мирового первенства. Ранее она дважды становилась третьей.

Ранее на пути к решающей схватке Абужакыновой удалось обыграть опытную японку Вакану Когу, а также испанку Лауру Мартинес.

