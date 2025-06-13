Абиба Абужакынова завоевала историческую серебряную медаль ЧМ по дзюдо в Венгрии
Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Будапеште. Спортсменка дошла до финала весовой категории до 48 кг, сообщает Zakon.kz.
В решающей схватке соперницей Абужакыновой стала итальянка Асунта Скутто.
Встреча завершилась досрочной победой дзюдоистки из Италии.
Отметим, что Абиба Абужакынова стала первой казашкой, кому удалось стать финалисткой ЧМ. Теперь в активе спортсменки три медали мирового первенства. Ранее она дважды становилась третьей.
Ранее на пути к решающей схватке Абужакыновой удалось обыграть опытную японку Вакану Когу, а также испанку Лауру Мартинес.
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