Елдос Сметов спустя 12 лет снова завоевал медаль Азиатских игр

30 сентября в Аичи-Нагое (Япония) на летней Азиаде-2026 сборная Казахстана по дзюдо завоевала вторую серебряную медаль, которую добыл наш олимпийский чемпион Елдос Сметов, сообщает Zakon.kz.

Чемпион мира Елдос Сметов в финале текущих состязаний в весовой категории до 60 кг сразился с представителем Японии Хаято Кондо.

По ходу схватки 25-летний хозяин татами сумел оформить два "юко", что позволило ему одержать победу над уроженцем Жамбылской области.

В итоге Сметов положил в свою копилку третью медаль Азиатских игр. В 2014 году в Инчхоне (Южная Корея) он стал чемпионом. Помимо этого, в командном турнире среди мужчин он тогда завоевал серебряную награду.

На пути к финалу Азиады-2026 Елдос в первой схватке досрочно победил серебряного и бронзового призера Азиатских игр Ли Ха Рима (Южная Корея). Затем был сильнее серебряного призера чемпионата мира Ариунболда Энхтайвана (Монголия).

В полуфинале Сметов выиграл у серебряного призера Олимпиады-2024 и чемпиона Азиатских игр в Ханчжоу Ян Юнвэя (Тайбэй).

Тем самым казахстанские дзюдоисты положили в свою копилку вторую награду серебряного качества на нынешних Играх. Чуть ранее сегодня второе место заняла Абиба Абужакынова.