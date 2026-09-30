Елдос Сметов спустя 12 лет снова завоевал медаль Азиатских игр
Чемпион мира Елдос Сметов в финале текущих состязаний в весовой категории до 60 кг сразился с представителем Японии Хаято Кондо.
По ходу схватки 25-летний хозяин татами сумел оформить два "юко", что позволило ему одержать победу над уроженцем Жамбылской области.
В итоге Сметов положил в свою копилку третью медаль Азиатских игр. В 2014 году в Инчхоне (Южная Корея) он стал чемпионом. Помимо этого, в командном турнире среди мужчин он тогда завоевал серебряную награду.
На пути к финалу Азиады-2026 Елдос в первой схватке досрочно победил серебряного и бронзового призера Азиатских игр Ли Ха Рима (Южная Корея). Затем был сильнее серебряного призера чемпионата мира Ариунболда Энхтайвана (Монголия).
В полуфинале Сметов выиграл у серебряного призера Олимпиады-2024 и чемпиона Азиатских игр в Ханчжоу Ян Юнвэя (Тайбэй).
Тем самым казахстанские дзюдоисты положили в свою копилку вторую награду серебряного качества на нынешних Играх. Чуть ранее сегодня второе место заняла Абиба Абужакынова.