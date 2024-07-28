Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанский дзюдоист Кыргызбаев выиграл схватку с двукратным призером Олимпиады

Кыргызбаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 15:50 Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев победил чемпиона мира 2015 года из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Эту победу уже назвали сенсацией. В весовой категории до 66 кг Кыргызбаев победил титулованного дзюдоиста из Южной Кореи Ан Ба Ула, который является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2021 годов, соответственно.

Кыргызбаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 15:50

Фото: НОК РК

Кыргызбаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 15:50

Фото: НОК РК

Теперь Кыргызбаеву предстоит бой в 1/4 финала, где он встретится с другим титулованным противником – французом Валиде Хьяром. Ранее казахстанец одержал первую победу на дебютной для себя Олимпиаде в поединке с испанцем Давидом Гарсией Торне.

Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.

Читайте также

Дзюдо Полуфинал Париж-2024
Дзюдоист Гусман Кыргызбаев пробился в полуфинал Олимпиады-2024
Айбек Оралбай
Боксер Айбек Оралбай пробился в четвертьфинал Олимпиады
Александра Ле, стрельба
Александра Ле вышла в финал Олимпийских игр-2024 в пулевой стрельбе
Андрей Дюсупов
Париж-2024 2024 год Дзюдо Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом
Взрыв эмоций родных и рукопожатие Головкина: Казнет обсуждает победу Елдоса Сметова
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
дом певца из Азербайджана показал казахстанский блогер
Дом богатейшего азербайджанца показал казахстанский "отец мобилографии"
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: