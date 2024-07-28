Казахстанский дзюдоист Кыргызбаев выиграл схватку с двукратным призером Олимпиады
Фото: НОК РК
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев победил чемпиона мира 2015 года из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.
Эту победу уже назвали сенсацией. В весовой категории до 66 кг Кыргызбаев победил титулованного дзюдоиста из Южной Кореи Ан Ба Ула, который является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2021 годов, соответственно.
Фото: НОК РК
Фото: НОК РК
Теперь Кыргызбаеву предстоит бой в 1/4 финала, где он встретится с другим титулованным противником – французом Валиде Хьяром. Ранее казахстанец одержал первую победу на дебютной для себя Олимпиаде в поединке с испанцем Давидом Гарсией Торне.
Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.
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