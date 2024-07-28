Казахстанский дзюдоист Кыргызбаев выиграл схватку с двукратным призером Олимпиады

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев победил чемпиона мира 2015 года из Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Эту победу уже назвали сенсацией. В весовой категории до 66 кг Кыргызбаев победил титулованного дзюдоиста из Южной Кореи Ан Ба Ула, который является чемпионом мира 2015 года, а также серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2016 и 2021 годов, соответственно.

Фото: НОК РК

Фото: НОК РК

Теперь Кыргызбаеву предстоит бой в 1/4 финала, где он встретится с другим титулованным противником – французом Валиде Хьяром. Ранее казахстанец одержал первую победу на дебютной для себя Олимпиаде в поединке с испанцем Давидом Гарсией Торне.

Подробное расписание выступлений казахстанских спортсменов 28 июля можно посмотреть здесь.